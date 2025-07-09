Рабочие на заводы остро требуются в Свердловской области

В Свердловской области число вакансий для каменщиков выросло на 108%
© Служба новостей «URA.RU»
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Наибольшее число вакансий появилось для операторов производственных линий
Наибольшее число вакансий появилось для операторов производственных линий Фото:

В Свердловской области на производства стали чаще требоваться операторы производственной линии, каменщики и другие специалисты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».

Так, число вакансий для пескоструйщиков выросло на 60% (им готовы платить 133 тысячи рублей в среднем), для каменщиков — на 108%, с доходом 198,7 тысяч рублей в среднем. Операторы производственной линии могут рассчитывать на доход в 67,2 тысяч рублей в среднем, для этой специальности больше всего увеличилось количество предложений о работе.

В целом по УрФО востребованы также прессовщики (+107% вакансий), им в среднем предлагают 64,6 тысяч рублей. Литейщикам предлагают 128,8 тысяч рублей (+131% вакансий). В Екатеринбурге, например, ищут аппаратчика химводоочистки на зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, кандидату обязательно нужно иметь среднее образование и опыт работы на аналогичной должности.  

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В Свердловской области на производства стали чаще требоваться операторы производственной линии, каменщики и другие специалисты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы». Так, число вакансий для пескоструйщиков выросло на 60% (им готовы платить 133 тысячи рублей в среднем), для каменщиков — на 108%, с доходом 198,7 тысяч рублей в среднем. Операторы производственной линии могут рассчитывать на доход в 67,2 тысяч рублей в среднем, для этой специальности больше всего увеличилось количество предложений о работе. В целом по УрФО востребованы также прессовщики (+107% вакансий), им в среднем предлагают 64,6 тысяч рублей. Литейщикам предлагают 128,8 тысяч рублей (+131% вакансий). В Екатеринбурге, например, ищут аппаратчика химводоочистки на зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, кандидату обязательно нужно иметь среднее образование и опыт работы на аналогичной должности.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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