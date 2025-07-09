Рабочие на заводы остро требуются в Свердловской области

В Свердловской области на производства стали чаще требоваться операторы производственной линии, каменщики и другие специалисты. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Работы».
Так, число вакансий для пескоструйщиков выросло на 60% (им готовы платить 133 тысячи рублей в среднем), для каменщиков — на 108%, с доходом 198,7 тысяч рублей в среднем. Операторы производственной линии могут рассчитывать на доход в 67,2 тысяч рублей в среднем, для этой специальности больше всего увеличилось количество предложений о работе.
В целом по УрФО востребованы также прессовщики (+107% вакансий), им в среднем предлагают 64,6 тысяч рублей. Литейщикам предлагают 128,8 тысяч рублей (+131% вакансий). В Екатеринбурге, например, ищут аппаратчика химводоочистки на зарплату от 55 тысяч рублей в месяц, кандидату обязательно нужно иметь среднее образование и опыт работы на аналогичной должности.
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