Цыгане держали в рабстве свердловчанина, пытаясь увезти его на СВО ради наживы. Видео

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Цыгане удерживали мужчину в рабстве под Воронежем (архивное фото)
Цыгане удерживали мужчину в рабстве под Воронежем (архивное фото) Фото:

Уроженец Нижнего Тагила Вадим оказался в рабстве у цыган, которые его спаивали, насильно женили на цыганке, а затем пытались отправить в зону спецоперации на Украине ради военных выплат. Мужчина находился в рабстве под Воронежем, рассказали представители «Русской общины» в своем Telegram-канале.

«Вадим искал работу в Нижнем Тагиле. Прямо на вокзале цыгане предложили ему высокооплачиваемую работу, после чего забрали в рабство под Воронеж. Там его даже насильно женили на цыганке. А когда мужчина стал сильно уставать, то его травили „фуфыриками“. Параллельно с этим выискивали возможность отправить Вадима на СВО, чтобы присвоить военные выплаты», — следует из поста.

В Воронеже цыгане не смогли провернуть схему, так как у мужчины были проблемы со здоровьем. Тогда его увезли в Ярославль, но и там отправить Вадима на фронт не удалось. Затем мужчину оставили без вещей и денег на вокзале.

Вадим переночевал в отделе полиции, но в дом ночного пребывания без регистрации его заселить не смогли. Мужчине помогли местные дружинники, которые определили его в социально-адаптационный центр «Безнадега», где с ним работают специалисты и врачи.

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Уроженец Нижнего Тагила Вадим оказался в рабстве у цыган, которые его спаивали, насильно женили на цыганке, а затем пытались отправить в зону спецоперации на Украине ради военных выплат. Мужчина находился в рабстве под Воронежем, рассказали представители «Русской общины» в своем Telegram-канале. «Вадим искал работу в Нижнем Тагиле. Прямо на вокзале цыгане предложили ему высокооплачиваемую работу, после чего забрали в рабство под Воронеж. Там его даже насильно женили на цыганке. А когда мужчина стал сильно уставать, то его травили „фуфыриками“. Параллельно с этим выискивали возможность отправить Вадима на СВО, чтобы присвоить военные выплаты», — следует из поста. В Воронеже цыгане не смогли провернуть схему, так как у мужчины были проблемы со здоровьем. Тогда его увезли в Ярославль, но и там отправить Вадима на фронт не удалось. Затем мужчину оставили без вещей и денег на вокзале. Вадим переночевал в отделе полиции, но в дом ночного пребывания без регистрации его заселить не смогли. Мужчине помогли местные дружинники, которые определили его в социально-адаптационный центр «Безнадега», где с ним работают специалисты и врачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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