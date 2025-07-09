Свердловских школьников научат делать самолеты

В четырех школах Екатеринбурга — №53, 76, 79, в лицее 128 и №1 в городе Арамиль (Свердловская область) появятся классы по подготовке авиаконструкторов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор по обучению и развитию персонала «Уральского завода гражданской авиации» Григорий Персиков. Соглашение о сотрудничестве УЗГА, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов и министр промышленности области Сергей Пересторонин подписали 9 июля в рамках «Иннопрома» на стенде Свердловской области.
«Четыре школы в Екатеринбурге, одна в Арамиле — создаются профильные классы, чтобы ребята начинали познавать авиацию и авиастроение с четвертого класса. В общем, у этих ребят есть возможность оставить след в истории Екатеринбурга как первопроходцев в авиации, потому что Урал никогда не был авиастроительным», — подчеркнул Персиков.
По его словам, начиная с четвертого класса, у школьников будет возможность посещать самолетостроительный завод в городе Арамиль, ремонтно-производственную базу двигателей в Кольцово, изучать, как все работает, в хорошем смысле слова, «заболеть небом» и воздушным транспортом. И собирать затем модели самолетов либо в учебном центре УЗГА, либо на базе Федерации модельного спорта.
В беседе с корреспондентом URA.RU Пересторонин подчеркнул, что в профильных классах школ будут готовиться кадры по наиболее востребованным сейчас профессиям — это и технологи, и специалисты радиоэлектронного направления, композитным материалам.
«Кадровые службы будут вести шествование в школах и один час в неделю будет посвящен ранней ознакомительной беседе. Из девятых выпускных классов будет выходить два класса по техническим дисциплинам. Два — гуманитарные. И эти выпускники двух технических классов смогут позволить обеспечить учебные заведения среднего профобразования персоналиями под конкретные направления», — отметил он.
По словам Персикова, при удачной сдаче ЕГЭ, выпускники смогут далее поступить в профильные вузы, которые сотрудничают с УЗГА, — это Московский авиационный институт, имени Баумана. В ближайшее время планируется создание авиационной кафедры и в УрФУ.
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