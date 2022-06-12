Выручка челябинских кинотеатров сократилась на 60%

Кинотеатры Южного Урала вынуждены сокращать время работы и сотрудников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Выручка кинотеатров в Челябинской области с начала 2022 года сократилась на 60%, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Гончаров. По словам бизнес-омбудсмена, заведения сокращают время работы и персонал, а за пределами Челябинска даже закрываются. Если ситуация не изменится, закроются кинозалы и в областном центре.

«По оценкам владельцев кинотеатров, выручка за первое полугодие упала на 60% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. То же самое и с посещаемостью кинотеатров: сейчас сокращается время их работы, не все кинозалы открываются, сокращается и персонал. В Челябинской области есть прецеденты закрытия одно- и двухзальных кинотеатров. Пока это произошло в Златоусте, но если ситуация не изменится, то же самое произойдет и в других городах региона, включая Челябинск», — цитирует ТАСС Александра Гончарова.

По данным Гончарова, сообщество кинопрокатчиков обратились в правительство России с просьбой разрешить «принудительное лицензирование голливудских кинофильмов». Для этого возможно создать госорганизацию, которая будет получать прокатное удостоверение и делать отчисления правообладателям. Кинопрокатчики также будут делать отчисления данной организации. По мнению профсообщества, это единственный вариант решения проблемы, уточнил бизнес-омбудсмен.

Как отмечается на сайте Ассоциации владельцев кинотеатров, к середине апреля закрылись 36,4% кинозалов в стране, то есть число объектов сократилось до 3 633. По оценке экспертов, к концу 2022 года убыток отрасли составит 11,1 млрд рублей.

Страны ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели против России более 10 тысяч санкций из-за российской спецоперации на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. По словам президента России Владимира Путина, их цель — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях.

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