Турция начала укладку собственного газопровода

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение. Екатеринбург, траншея, газопровод, газификация, прокладка газопровода, газовый трубопровод, подземная прокладка
На начальном этапе газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа Фото:

Турция начала укладку первой трубы газопровода на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.

«Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», — написал Донмез в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).

Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в первое время газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа. Позже мощность планируют увеличить до 40 млн кубов. Газ начнет поступать в трубопровод в начале 2023 года.

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Турция начала укладку первой трубы газопровода на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. «Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», — написал Донмез в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в первое время газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа. Позже мощность планируют увеличить до 40 млн кубов. Газ начнет поступать в трубопровод в начале 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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