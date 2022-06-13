Турция начала укладку собственного газопровода

На начальном этапе газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа
Турция начала укладку первой трубы газопровода на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез.
«Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», — написал Донмез в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ).
Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в первое время газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа. Позже мощность планируют увеличить до 40 млн кубов. Газ начнет поступать в трубопровод в начале 2023 года.
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