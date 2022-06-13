Турция начала укладку собственного газопровода

13 июня 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

На начальном этапе газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа Фото: Александр Мамаев © URA.RU Турция начала укладку первой трубы газопровода на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. «Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», — написал Донмез в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в первое время газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа. Позже мощность планируют увеличить до 40 млн кубов. Газ начнет поступать в трубопровод в начале 2023 года. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Турция начала укладку первой трубы газопровода на месторождении Сакарья в Черном море. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. «Остались считанные часы. Первая труба, по которой черноморский природный газ будет доставляться на сушу, спускается в море», — написал Донмез в социальной сети Twitter (заблокирована в РФ). Как сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в первое время газопровод будет добывать десять миллионов кубометров газа. Позже мощность планируют увеличить до 40 млн кубов. Газ начнет поступать в трубопровод в начале 2023 года.