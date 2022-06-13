Блогер положительно оценил шаурму «Мангалыча» (архивное фото) Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Блогер Илья Мэддисон (настоящая фамилия — Давыдов) в новом видео на своем youtube-канале «Mad Highlights» рассказал, что боится Уралмаш из-за контингента. Но при этом положительно отметил свердловскую шаурму, которую готовят в павильоне «Мангалыч» по улице 40-летия Октября, 75.

«Мне сказали, что Уралмаш — просто ужасающий район. Я не хотел ехать за этой шаурмой. Понимаю, „Мангалыч“ — легендарное место в Екатеринбурге, но я боюсь. Хоть я и не трус, но я боюсь. Для видео нужны кадры оттуда, поэтому я послал девушку. Она съездила, подсняла и привезла шаурму», — сказал Мэддисон.

И хоть блогер сильно испугался Уралмаша, но по достоинству оценил свердловскую шаурму. «Я не могу это описать! Огромные куски мяса, очень много свежих овощей. Эта шаурма входит в мой личный топ-2 или даже топ-1. Я ничего подобного нигде не встречал», — добавил Мэддисон.

Но даже понравившаяся шаурма не смогла переубедить блогера в оценке района. «Это не реклама [„Мангалыча“], это стремный район [Уралмаш], хамящие продавщицы, безумные очереди, но вкусная шаурма. Эта шаурма — знак качества. Все что делается на Урале — очень круто. Я знаю, бывают разные мнения относительно Урала. Я слышал, что это [Екатеринбург] „город бесов“, но шаурму уральцы готовить умеют», — пояснил блогер.

Мэддисон — российский видеоблогер, летсплейщик, обозреватель, стример, разработчик компьютерных игр и бывший телеведущий. Автор двух youtube-каналов с аудиторией 400 тысяч и 900 тысяч подписчиков. Известен, в частности, по шутке над Кораном, за которую получил условный срок.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам