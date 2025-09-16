Свердловские подростки забрали главный приз на междунароных соревнованиях

Подростки из Свердловской области выиграли кубок Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Для этого им потребовалось победить в медальном зачете III Международных спортивных игр в честь святого благоверного князя Александра Невского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда святой Екатерины.
«Сборная Свердловская области взяла пять золотых медалей в настольном теннисе и серебро в шахматах — в сумме с остальными результатами этот результат стал лучшим среди всех команд. На церемонии награждения вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский вручил победителям главный приз соревнований переходящий — Кубок Патриарха Московского и всея Руси [Кирилла]», — говорится в сообщении.
Серебро взяли петербуржцы, а бронзу забрали белорусские спортсмены. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге на протяжении шести дней. В них участвовали дети 12-14 лет. Подростки приехали с 75 регионов России, Беларуси, Сербии, Казахстана, Египта, Индонезии и Гагаузии (Молдова). Кроме шахмат и тенниса, они боролись за медали в баскетболе, самбо, мини-футболе и выполняли нормативы ГТО. Когда ребята прилетели в Екатеринбург, их чествовали замминистра спорта региона Андрей Зяблицев и звезда единоборств, капитан команды «Архангел Михаил» Иван Штырков.
Руководитель спортивно-патриотического отдела местной епархии Мелитон анонсировал проведение игр в Екатеринбурге. По его словам, в комиссии Патриарха обсуждают проведение турнира в 2027-м году на Среднем Урале. Он призвал готовиться к соревнованиям и принять гостей так, чтобы они узнали уральское тепло и заботу.
