Автобус в Перми загорелся вечером 15 июня
Автобус загорелся на пути следования к парку в микрорайоне Чапаевский (город Пермь). Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о возгорании автобуса поступило в 21:03. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава», — уточнили в региональном министерстве.
Пострадавших нет. В автобусе не было пассажиров. Специалисты проводят мероприятия, направленные на выяснение причин возгорания транспортного средства.
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