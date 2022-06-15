Автобус в Перми загорелся вечером 15 июня Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Автобус загорелся на пути следования к парку в микрорайоне Чапаевский (город Пермь). Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании автобуса поступило в 21:03. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава», — уточнили в региональном министерстве.

Пострадавших нет. В автобусе не было пассажиров. Специалисты проводят мероприятия, направленные на выяснение причин возгорания транспортного средства.