В одном из микрорайонов Перми загорелся пассажирский автобус. Видео

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Работа общественного транспорта, Пермь, водитель автобуса, кондуктор, автобус, общественный транспорт, весна в городе
Автобус в Перми загорелся вечером 15 июня Фото:

Автобус загорелся на пути следования к парку в микрорайоне Чапаевский (город Пермь). Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о возгорании автобуса поступило в 21:03. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава», — уточнили в региональном министерстве.

Пострадавших нет. В автобусе не было пассажиров. Специалисты проводят мероприятия, направленные на выяснение причин возгорания транспортного средства.

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Автобус загорелся на пути следования к парку в микрорайоне Чапаевский (город Пермь). Об это URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о возгорании автобуса поступило в 21:03. На месте работали 3 единицы техники и 10 человек личного состава», — уточнили в региональном министерстве. Пострадавших нет. В автобусе не было пассажиров. Специалисты проводят мероприятия, направленные на выяснение причин возгорания транспортного средства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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