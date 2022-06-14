Пьяный юноша пытался скрыться от полиции на угнанном авто Фото: Илья Московец © URA.RU

В Трехгорном (Челябинская область) сотрудники ГИБДД задержали молодого человека, угнавшего автомобиль и протаранившего машину ДПС. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленник таким образом пытался скрыться от преследования.

«Ночью внимание полицейских привлек молодой человек, идущий неуверенной походкой. При этом он сел за руль автомобиля Hyundai и начал движение. Увидев патрульную машину с включенными проблесковыми маячками, водитель попытался скрыться», — отметили URA.RU в пресс-службе.

На требования сотрудников полиции остановится водитель не реагировал. В дальнейшем он столкнулся с патрульным автомобилем ДПС и был задержан инспекторами.

В ходе проверки установлено, что за рулем автомобиля находился житель Трехгорного 2004 года рождения, который не имел права управления транспортным средством. Освидетельствование показало, что молодой человек был не трезв. Полиция установила владельца угнанной машины, им оказался местный житель 1965 года рождения.

Выяснилось, что подозреваемый распивал спиртное с близким родственником владельца автомашины. Затем он похитил ключи от авто и уехал на ней. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).