Свердловский водитель, ни разу не нарушивший ПДД, сбил девочку. Она появилась на дороге внезапно

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Майская жара. Тюмень, ребенок, девочка
Девочка пошла в магазин одна с разрешения мамы Фото:

Водитель из Краснотурьинска (Свердловская область), ни разу не нарушивший ПДД, 15 июня сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«ДТП произошло по улице Ленина, 59 около 16-ти часов. 34-летний водитель Hyundai Solaris наехал на девочку, вышедшую на проезжую часть на красный сигнал светофора», — рассказало ведомство. Пострадавшая доставлена в ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» с различными травмами.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что девочка пошла одна в магазин с разрешения мамы. Водитель не ожидал, что она внезапно появится на дороге. За 14-летний стаж вождения он ни разу не привлекался за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв.

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Водитель из Краснотурьинска (Свердловская область), ни разу не нарушивший ПДД, 15 июня сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. «ДТП произошло по улице Ленина, 59 около 16-ти часов. 34-летний водитель Hyundai Solaris наехал на девочку, вышедшую на проезжую часть на красный сигнал светофора», — рассказало ведомство. Пострадавшая доставлена в ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» с различными травмами. Сотрудниками ГИБДД установлено, что девочка пошла одна в магазин с разрешения мамы. Водитель не ожидал, что она внезапно появится на дороге. За 14-летний стаж вождения он ни разу не привлекался за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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