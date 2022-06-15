Девочка пошла в магазин одна с разрешения мамы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водитель из Краснотурьинска (Свердловская область), ни разу не нарушивший ПДД, 15 июня сбил восьмилетнюю девочку, которая отправилась в магазин за мороженым. Она переходила дорогу на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

«ДТП произошло по улице Ленина, 59 около 16-ти часов. 34-летний водитель Hyundai Solaris наехал на девочку, вышедшую на проезжую часть на красный сигнал светофора», — рассказало ведомство. Пострадавшая доставлена в ГБУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» с различными травмами.

Сотрудниками ГИБДД установлено, что девочка пошла одна в магазин с разрешения мамы. Водитель не ожидал, что она внезапно появится на дороге. За 14-летний стаж вождения он ни разу не привлекался за нарушение ПДД. Медицинское освидетельствование водителя показало, что он был трезв.