15 июня 2022

Челябинцев предупредили о новой угрозе пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Тополиный пух Екатеринбург, тополиный пух, парк, пух
Поджог тополиного пуха является одной из главных причин возгораний в летний период Фото:

Жителей Челябинска предупредили о новой опасности, связанной с цветением тополей. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, поджог тополиного пуха является одной из главных причин лесных возгораний летом.

«Начало лета совпадает с обильным цветением тополя — улицы, дворы и скверы покрываются пухом. Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров, которые происходят не только в следствии детской шалости, но и от взрослой беспечности», — сообщили в ЕДДС города.

В службе отметили, что в летний период необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается поджигать тополиный пух и бросать в него горящие окурки.

В прошлом году с началом цветения тополей в Челябинске была установлена четвертая степень пожароопасности. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой не поджигать пух. Также в городе был введен особый противопожарный режим.

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Жителей Челябинска предупредили о новой опасности, связанной с цветением тополей. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, поджог тополиного пуха является одной из главных причин лесных возгораний летом. «Начало лета совпадает с обильным цветением тополя — улицы, дворы и скверы покрываются пухом. Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров, которые происходят не только в следствии детской шалости, но и от взрослой беспечности», — сообщили в ЕДДС города. В службе отметили, что в летний период необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается поджигать тополиный пух и бросать в него горящие окурки. В прошлом году с началом цветения тополей в Челябинске была установлена четвертая степень пожароопасности. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой не поджигать пух. Также в городе был введен особый противопожарный режим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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