Челябинцев предупредили о новой угрозе пожаров

Поджог тополиного пуха является одной из главных причин возгораний в летний период Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жителей Челябинска предупредили о новой опасности, связанной с цветением тополей. Как сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города, поджог тополиного пуха является одной из главных причин лесных возгораний летом.

«Начало лета совпадает с обильным цветением тополя — улицы, дворы и скверы покрываются пухом. Поджог тополиного пуха — одна из главных причин летних пожаров, которые происходят не только в следствии детской шалости, но и от взрослой беспечности», — сообщили в ЕДДС города.

В службе отметили, что в летний период необходимо особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Запрещается поджигать тополиный пух и бросать в него горящие окурки.

В прошлом году с началом цветения тополей в Челябинске была установлена четвертая степень пожароопасности. Мэр Челябинска Наталья Котова обратилась к горожанам с просьбой не поджигать пух. Также в городе был введен особый противопожарный режим.