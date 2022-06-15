15 июня 2022

25 челябинских школьников сдали ЕГЭ по русскому на 100 баллов

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Экзамены по русскому языку 30 и 31 мая сдавали более 13 тысяч выпускников региона

В Челябинской области 25 выпускников получили высший балл за экзамен по русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве образования.

«25 выпускников получили максимальное количество баллов. Также есть в области 100-балльный результат по русскому языку участника досрочного периода», - сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова.

Из 25 выпускников, получивших высший балл за экзамен по русскому языку, семь обучаются в школах областного центра. Это выпускники МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 11», МАОУ «Лицей № 35» (2 человека), МАОУ «Гимназия № 80» (2 человека) и МАОУ «СОШ № 98».

По результатам первого экзаменационного дня 29 школьников набрали 100 баллов. Выпускникам предлагали сдать экзамен по географии, литературе и химии.

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В Челябинской области 25 выпускников получили высший балл за экзамен по русскому языку. Об этом URA.RU сообщили в региональном министерстве образования. «25 выпускников получили максимальное количество баллов. Также есть в области 100-балльный результат по русскому языку участника досрочного периода», - сообщила первый замминистра образования и науки области Елена Коузова. Из 25 выпускников, получивших высший балл за экзамен по русскому языку, семь обучаются в школах областного центра. Это выпускники МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 11», МАОУ «Лицей № 35» (2 человека), МАОУ «Гимназия № 80» (2 человека) и МАОУ «СОШ № 98». По результатам первого экзаменационного дня 29 школьников набрали 100 баллов. Выпускникам предлагали сдать экзамен по географии, литературе и химии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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