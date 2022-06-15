Семь школьников из Челябинска сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стобалльниками стали выпускники пяти школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске семь выпускников сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Об этом URA.RU сообщили в городском комитете по делам образования.

«Семь челябинских выпускников из пяти школ набрали 100 баллов на ЕГЭ по русскому языку. Это выпускники МБОУ «Гимназия № 1», МБОУ «Лицей № 11», МАОУ «Лицей № 35 » (2 человека), МАОУ «Гимназия № 80» (2 человека) и МАОУ «СОШ № 98», — сообщили URA.RU в ведомстве.

В городском комитете отмечают, что в случае несогласия с выставленными баллами обучающиеся могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11. Апелляции принимаются 20 и 21 июня 2022 года в электронном виде посредством специализированного сервиса.

Всего в Челябинской области за два дня — 30 и 31 мая — ЕГЭ по русскому языку написали более 13 тыс. участников. За объективностью процедуры следили система видеонаблюдения и общественные наблюдатели.