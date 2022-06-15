В ХМАО подешевели овощи и снизилась инфляция

16 июня 2022 в 17:08 Размер текста - 17 +

Цены на продукты в ХМАО снизились благодаря поставкам овощей из других регионов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России В Югре замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по ХМАО, по состоянию на май, в 10,95% остается самой низкой в УрФО. Данные опубликованы на официальном сайте Центробанка. «Наибольший вклад в замедление годового роста цен в продовольственном сегменте внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, отличающихся повышенной волатильностью. Расширение предложения овощей за счет наращивания поставок из других регионов России, а также стран ближнего зарубежья в сочетании с укреплением рубля способствовало снижению годового темпа прироста цен на капусту, огурцы, помидоры», — сказано в сообщении ведомства. В сфере непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в мае уменьшился на один процент — 11,72%. У жителей ХМАО снизился спрос на автомобили, стройматериалы и технику. При этом свою роль в замедлении инфляции также сыграло улучшение эпидситуации в Югре — цены на маски и антисептики оказались значительно ниже, чем годом ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снизились цены на бензин до 7%. В тоже время также отмечалось снижение стоимости строительных материалов: каменную вату, полистирол, кирпич. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

В Югре замедлился рост цен на продукты питания благодаря увеличению поставок овощей из других регионов России. При этом инфляция в целом по ХМАО, по состоянию на май, в 10,95% остается самой низкой в УрФО. Данные опубликованы на официальном сайте Центробанка. «Наибольший вклад в замедление годового роста цен в продовольственном сегменте внесла динамика цен на плодоовощную продукцию, отличающихся повышенной волатильностью. Расширение предложения овощей за счет наращивания поставок из других регионов России, а также стран ближнего зарубежья в сочетании с укреплением рубля способствовало снижению годового темпа прироста цен на капусту, огурцы, помидоры», — сказано в сообщении ведомства. В сфере непродовольственных товаров годовой темп прироста цен в мае уменьшился на один процент — 11,72%. У жителей ХМАО снизился спрос на автомобили, стройматериалы и технику. При этом свою роль в замедлении инфляции также сыграло улучшение эпидситуации в Югре — цены на маски и антисептики оказались значительно ниже, чем годом ранее. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО снизились цены на бензин до 7%. В тоже время также отмечалось снижение стоимости строительных материалов: каменную вату, полистирол, кирпич.