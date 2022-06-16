«Синара» станет спонсором краснодарского футбольного клуба

«Синара-ГТР» подписало соглашение с ФК «Кубань» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Компании «Синара — Городские транспортные решения» станет спонсором футбольного клуба «Кубань» (Краснодарский край) на протяжении 2023—2026 годов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Меморандум о намерениях на площадках ПМЭФ подписало руководство компании „Синара — Городские Транспортные Решения“ и ФК „Кубань“. Подписание документа подтвердило готовность „Синара-ГТР“ оказывать спонсорскую поддержку клубу на протяжении 2023—2026 годов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поблагодарил компанию за поддержку. «Когда у него были трудности, никто не оставался в стороне. Мы решили проблемы и сегодня клуб снова играет. Вы являетесь одним из спонсоров — для нас это очень важно. За это вам огромные слова благодарности», — заявил Кондратьев.

Ранее стало известно, что убыток «Синара — Городские транспортные решения» составил 38 миллионов рублей. Компания входит в холдинга «Синара — Транспортные машины». Компания «Синара» также является спонсором уральского футбольного клуба «Урал».