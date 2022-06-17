17 июня 2022

В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия ливня в Челябинске, пешеходный переход, ручей, ливень, потоп
Синоптики предупредили о сильных ливнях и штормовом ветре Фото:

В Челябинской области сильный дождь, грозы и ветер задержатся до 19 июня. Об этом сообщили синоптики областного метеоцентра.

«Ночью 19 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи.

Ранее сильные дожди вечером 18 июня привели к затоплению копейского предприятия «Союз-Полимер». Цеха были обесточены. В Кыштыме накануне ливень привел к потопу в центре города.

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В Челябинской области сильный дождь, грозы и ветер задержатся до 19 июня. Об этом сообщили синоптики областного метеоцентра. «Ночью 19 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Ранее сильные дожди вечером 18 июня привели к затоплению копейского предприятия «Союз-Полимер». Цеха были обесточены. В Кыштыме накануне ливень привел к потопу в центре города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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