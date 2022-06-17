В Челябинской области продлили штормовое предупреждение

18 июня 2022 в 23:35 Размер текста - 17 +

Синоптики предупредили о сильных ливнях и штормовом ветре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области сильный дождь, грозы и ветер задержатся до 19 июня. Об этом сообщили синоптики областного метеоцентра. «Ночью 19 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Ранее сильные дожди вечером 18 июня привели к затоплению копейского предприятия «Союз-Полимер». Цеха были обесточены. В Кыштыме накануне ливень привел к потопу в центре города. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

В Челябинской области сильный дождь, грозы и ветер задержатся до 19 июня. Об этом сообщили синоптики областного метеоцентра. «Ночью 19 июня в отдельных районах Челябинской области сохраняются грозы, очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град. При грозах шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду», — уточнили метеорологи. Ранее сильные дожди вечером 18 июня привели к затоплению копейского предприятия «Союз-Полимер». Цеха были обесточены. В Кыштыме накануне ливень привел к потопу в центре города.