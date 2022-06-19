Челябинская фирма отправила в Чечню поддельное сливочное масло

В продукции обнаружили ряд несоответствий стандартам Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Компания «РУ. Милк» из Озерска отправила в Чечню фальсифицированное сливочное масло. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в продукции выявили ряд нарушений.

«Производитель сливочного несоленого масла ООО „РУ. Милк“ выпустил в оборот продукцию, не отвечающую требованиям ветеринарных правил и норм. В пробе продукции в магазинах Шалинского района Чеченской Республики установлено несоответствие массовой доли жира (67,3% вместо указанных производителем на маркировке 82,5%), а также наличие в продукции растительных масел и жиров», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что своими действиями производитель нарушил требования технических регламентов Таможенного союза. Ему выдано предостережение, которым предписано провести корректировку производственного процесса, и впредь не вводить в оборот фальсифицированную продукцию.

URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответа не поступило.

Ранее в Челябинских магазинах выявили фальсификат «Сулимовского» сливочного масла. Во время исследований было установлено, что в продукции выявлено несоответствие масла по жирно-кислотному составу. Тогда на предприятии была создана рабочая группа, которая должна выявить причину факта несоответствия.