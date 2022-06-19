19 июня 2022
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17 июня 2022

Пермяков бесплатно научит танцевать победитель шоу «Танцы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль
После мастер-класса состоятся баттлы Фото:

В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» 26 июня пройдет бесплатный мастер-класс от победителя пятого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Алексея Летучего. Также, пермских танцоров приглашают принять участие в баттлах и показательных выступлениях. Об этом сообщили на странице торгового центра «iMALL Эспланада» в соцсети «ВКонтакте».

«В честь Дня молодежи объявляем iMALL DANCE c Алексеем Летучим. Участие в мастер-классе и баттлах — абсолютно бесплатное для всех!», — указано в посте.

Бесплатный мастер-класс от любимца зрителей шоу «Танцы» начнется в 15:00. Он покажет авторскую хореографию. А в 16:30 начнутся баттлы All styles. В составе судей будет и Алексей Летучий. Победитель баттлов получит 10 тысяч рублей.

Также к участию в мероприятии приглашают танцевальные команды Перми для показательных выступлений. Чтобы участвовать в мероприятиях — необходимо зарегистрироваться, ссылку можно найти в соцсетях торгового центра.

Ранее URA.RU сообщало, что француз, ставший пермяком, научит местных фермеров варить сыр. Для реализации проекта он приглашает иностранных специалистов.

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В пермском ТЦ «iMALL Эспланада» 26 июня пройдет бесплатный мастер-класс от победителя пятого сезона шоу «Танцы на ТНТ» Алексея Летучего. Также, пермских танцоров приглашают принять участие в баттлах и показательных выступлениях. Об этом сообщили на странице торгового центра «iMALL Эспланада» в соцсети «ВКонтакте». «В честь Дня молодежи объявляем iMALL DANCE c Алексеем Летучим. Участие в мастер-классе и баттлах — абсолютно бесплатное для всех!», — указано в посте. Бесплатный мастер-класс от любимца зрителей шоу «Танцы» начнется в 15:00. Он покажет авторскую хореографию. А в 16:30 начнутся баттлы All styles. В составе судей будет и Алексей Летучий. Победитель баттлов получит 10 тысяч рублей. Также к участию в мероприятии приглашают танцевальные команды Перми для показательных выступлений. Чтобы участвовать в мероприятиях — необходимо зарегистрироваться, ссылку можно найти в соцсетях торгового центра. Ранее URA.RU сообщало, что француз, ставший пермяком, научит местных фермеров варить сыр. Для реализации проекта он приглашает иностранных специалистов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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