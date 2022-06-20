По словам жителей, гуси терроризируют местный пруд Фото: Илья Московец © URA.RU

Жители поселка Ертарский (Свердловская область) готовятся выйти на митинг против предпринимателя, чьи гуси загаживают местный пруд. По словам жителей, гуси уже занесли в пруд инфекцию. Об этом URA.RU рассказали жители поселка.

«Мы уже давно боремся с гусями этого бизнесмена. Весь пляж и пруд в фекалиях. Начальник управы Александр Кисс ничего не делает. Хозяину гусей на всех наплевать. Правды найти не можем, будем устраивать митинги», — говорят жители.

Жители говорят, что гуси испортили пруд, который являлся «жемчужиной района». «Опять выпустили клювокрылых террористов. В данный момент они на пляже. Завтра приедет сын с внуками. Сезон купальный начинается, а что они увидят?», — говорит житель поселка Лариса — «Ну давайте соберемся, что-то надо надо делать. Здесь, на месте, а не ждать ответа из органов», — резюмировала она.

Сельчане говорят, что предприниматель является казаком. «От лица всего казачества нам угрожал. Оскорблял женщин, грозится, что казаки приедут и всех несогласных накажут», — рассказала житель Ертарского Анастасия. Также сельчане говорят, что гусями в пруд занесена инфекция — искупнувшиеся в нем дети покрываются волдырями.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Ертарскую поселковую управу. На момент публикации ответа не поступило.

Фото: читатель URA.RU

Фото: читатель URA.RU