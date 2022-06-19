Гендиректор СМЗ из СИЗО назначил своего преемника

Артур Уртаев управляет заводом из СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Находясь в СИЗО, генеральный директор Соликамского магниевого завода Артур Уртаев назначил исполняющим обязанности руководителя Вахтанга Джигкаева. Именно Джигкаев подписывал последние документы, размещенные на сайте предприятия. Но источники «Коммерсанта» говорят о незаконности назначения.

«Приказ о назначении господина Джигкаева подписал господин Уртаев, находясь в пермском СИЗО. Источник на предприятии считает назначение и. о. гендиректора не вполне законным», — пишет издание. Дело в том, обычно в период отсутствия топ-менеджера его должность занимают профильные замы, в частности, главный инженер. Уртаев дважды выносил на согласование совета директора СМЗ кандидатуру Джигкаева, но оба раза получал отказ, отмечает источник.

Ранее URA.RU рассказывало, что Артур Уртаев был задержан следственными органами. Против него возбуждено уголовное дело о пособничестве в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, гендиректор СМЗ предоставил акционеру завода Игорю Пестрикову кредит на 250 млн рублей, но в качестве обеспечения займа были приняты доли Пестрикова в убыточном предприятии «Ловозерский ГОК», которое не могло обеспечить возврат долга. Пестриков объявлен в федеральный розыск.