Вдова Ельцина выразила соболезнования жене Бурбулиса

20 июня 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Наина Ельцина отметила, что Бурбулис был близким человеком для Бориса Ельцина Фото: Анна Майорова © URA.RU Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина выразила соболезнования жене Геннадия Бурбулиса, скончавшегося 19 июня в Баку (Азербайджан). Слова сочувствия и поддержки опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале. «Дорогая Наталья Николаевна! Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной Геннадия Эдуардовича [Бурбулиса]. Он был очень близким человеком для Бориса и для всей нашей семьи. Борис Николаевич [Ельцин] очень доверял Геннадию Эдуардовичу, всегда его ценил, дорожил его мнением», — сказала Ельцина. Также она вспомнила, что именно Бурбулис убедил первого президента России сделать ставку на молодого ученого-экономиста Егора Гайдара во времена реформ. Ельцина не могла не отметить и роль Бурбулиса в создании и работе Ельцин Центра. «Он сделал очень многое для сохранения памяти первого президента России. Мы будем помнить о нем, как об очень порядочном человеке, сумевшем сохранить достоинство во всех испытаниях. Вся наша семья скорбит вместе с вами», — резюмировала вдова первого президента России. Ранее стало известно, что 19 июня в Баку на 77-м году жизни скончался соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. Администрация президента Азербайджана помогает с доставкой тела бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса на родину. После информации о смерти Бурбулиса свои соболезнования выразил Ельцин Центр, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о любимом авторе бывшего госсекретаря РСФСР, а одноклассники поведали, как Бурбулис спас учителей в 90-е годы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина Ельцина выразила соболезнования жене Геннадия Бурбулиса, скончавшегося 19 июня в Баку (Азербайджан). Слова сочувствия и поддержки опубликовал Ельцин Центр в своем telegram-канале. «Дорогая Наталья Николаевна! Примите мои самые искренние соболезнования в связи с кончиной Геннадия Эдуардовича [Бурбулиса]. Он был очень близким человеком для Бориса и для всей нашей семьи. Борис Николаевич [Ельцин] очень доверял Геннадию Эдуардовичу, всегда его ценил, дорожил его мнением», — сказала Ельцина. Также она вспомнила, что именно Бурбулис убедил первого президента России сделать ставку на молодого ученого-экономиста Егора Гайдара во времена реформ. Ельцина не могла не отметить и роль Бурбулиса в создании и работе Ельцин Центра. «Он сделал очень многое для сохранения памяти первого президента России. Мы будем помнить о нем, как об очень порядочном человеке, сумевшем сохранить достоинство во всех испытаниях. Вся наша семья скорбит вместе с вами», — резюмировала вдова первого президента России. Ранее стало известно, что 19 июня в Баку на 77-м году жизни скончался соратник первого президента России Бориса Ельцина Геннадий Бурбулис. Он ездил в Азербайджан для участия в международном форуме. Администрация президента Азербайджана помогает с доставкой тела бывшего госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса на родину. После информации о смерти Бурбулиса свои соболезнования выразил Ельцин Центр, свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова рассказала о любимом авторе бывшего госсекретаря РСФСР, а одноклассники поведали, как Бурбулис спас учителей в 90-е годы.