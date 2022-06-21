Дочь пермского экс-губернатора стала совладелицей энергокомпании

Дочери экс-губернатора принадлежит 29% долей в уставном капитале сетевой компании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дочь бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова стала совладелицей ООО «Региональная сетевая компания «Развитие». Об этом сообщается в сервисе СБИС.

«Арзуманова Елена Геннадьевна, доля в РСК „Развитие“ — 29%», — сообщается в СБИС. По данным сервиса, вторым совладельцем компании является Владимир Плотников, старший сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Ранее он был единственным собственником предприятия. Сейчас он контролирует 71% долей в уставном капитале организации.

ООО «РСК «Развитие» в Перми с 2015 года ведет свою деятельность в сфере передачи электричества и технологического присоединения к распределительным сетям. Организация также является учредителем акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района».

Геннадий Игумнов был губернатором тогда еще Пермской области с 1996 по 2000 год. Скончался 20 мая 2021 года.