21 июня 2022

Дочь пермского экс-губернатора стала совладелицей энергокомпании

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Дочери экс-губернатора принадлежит 29% долей в уставном капитале сетевой компании Фото:

Дочь бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова стала совладелицей ООО «Региональная сетевая компания «Развитие». Об этом сообщается в сервисе СБИС.

«Арзуманова Елена Геннадьевна, доля в РСК „Развитие“ — 29%», — сообщается в СБИС. По данным сервиса, вторым совладельцем компании является Владимир Плотников, старший сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Ранее он был единственным собственником предприятия. Сейчас он контролирует 71% долей в уставном капитале организации.

ООО «РСК «Развитие» в Перми с 2015 года ведет свою деятельность в сфере передачи электричества и технологического присоединения к распределительным сетям. Организация также является учредителем акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района».

Геннадий Игумнов был губернатором тогда еще Пермской области с 1996 по 2000 год. Скончался 20 мая 2021 года.

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Дочь бывшего губернатора Пермской области Геннадия Игумнова стала совладелицей ООО «Региональная сетевая компания «Развитие». Об этом сообщается в сервисе СБИС. «Арзуманова Елена Геннадьевна, доля в РСК „Развитие“ — 29%», — сообщается в СБИС. По данным сервиса, вторым совладельцем компании является Владимир Плотников, старший сын депутата Пермской городской думы Владимира Плотникова. Ранее он был единственным собственником предприятия. Сейчас он контролирует 71% долей в уставном капитале организации. ООО «РСК «Развитие» в Перми с 2015 года ведет свою деятельность в сфере передачи электричества и технологического присоединения к распределительным сетям. Организация также является учредителем акционерного общества «Коммунальные электрические сети Краснокамского муниципального района». Геннадий Игумнов был губернатором тогда еще Пермской области с 1996 по 2000 год. Скончался 20 мая 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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