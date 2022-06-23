Челябинские фирмы пробились на рынок Эмиратов с продукцией халяль

Производители Челябинска нашли спрос на продукцию халяль в ОАЭ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Компания «Равис» из Челябинска ведет переговоры о поставках халяльной продукции в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию. Как URA.RU рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства региона, халяль-аудит прошли и другие поставщики.

«Переговоры ведутся с покупателями из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Сегодня челябинцы активно поставляют продукцию в Среднюю Азию», — сообщили в минсельхозе.

Аудит продуктов питания провели представители духовного управления мусульман Татарстана. К технологии мусульмане предъявляют особые требования. На производстве должны работать мужчины-мусульмане старше 18 лет, а спецножи не могут соприкасаться с другими видами мяса.

«Мы сегодня вместе с цыпленком-бройлером выпускаем 20 видов продукции халяль. Все продукты проходят контроль от производства сырья до использования специй, оболочек халяль и других ингредиентов. Из выпускаемых ежегодно 60 тонн мяса птицы 10% — доля продукции халяль», — сообщил директор по финансам компании «Равис» Андрей Ишмаметьев.

В ассортименте кондитерской фабрики «Триумф» 28 наименований продукции халяль. Среди них мафины, кексы, печенье. Их также планируют поставлять в Среднюю Азию и на Ближний Восток. Чтобы соответствовать стандартам, разработали рецептуры: используют жиры, яйца и красители животного происхождения. Ингредиенты имеют сертификаты «Халяль».