На этом месте уже должна быть современная детская площадка Фото: читатель URA.RU © URA.RU

Жители поселка Сулея Саткинского района, где 2 июля прошлого года упав в пожарный водоем погиб шестилетний мальчик, пожаловались на срыв сроков строительства детской площадки в память о малыше. Подрядчик должен был закончить работы 1 июля, но по факту даже не начал их, рассказала URA.RU жительница поселка Любовь Идельчук.

«В прошлом году 2 июля из-за безалаберности властей, оставивших яму с водой, погиб Костя. Мы с жителями подготовили проект детской площадки, собрали деньги и ждали, что к годовщине ее торжественно откроют, приготовили баннер, пригласили аниматоров, хотели, чтобы нашим детям было где проводить время. Но осталась неделя, а подрядчик даже не начал работы, хотя глава при вице-губернаторе Станиславе Мошарове обещала все сделать в срок», — рассказала Любовь Идельчук.

Глава поселка Сулея Вероника Губайдулина подтвердила URA.RU, что проблемы с исполнением контракта действительно есть. Сначала подрядчик заявил, что у него нет денег на закупку оборудования, позже сообщил, что оборудование долго доставляют. «Срок контракта до 1 июля, подрядчик попросил продлить его до 15 июля. Стоимость работ 1,16 млн рублей — бюджет областной, местный и около 15 тыс. рублей собрали жители, с инициативой вышли они, с ними же согласован проект. Мы теребим подрядчика, но жители тоже должны наседать на него», — рассказала глава.

По данным СБИС, контракт заключен администрацией поселка 10 мая с индивидуальным предпринимателем из Миасса Сергеем Дружининым. На звонок по указанным в карточке контракта телефонам корреспонденту URA.RU никто не ответил, по предоставленным жителями телефону ответил мужчина, услышав, что звонит журналист, положил трубку.

ЧП произошло в июле прошлого года, когда мальчик гулял с другом. После этого жители обратились к губернатору Алексею Текслеру с требованием снять с должности главу поселка и наказать виновных. Затем было возбуждено уголовное дело о халатности. Об итогах его расследования ничего не известно.

Жители ждали площадку к 1 июля, но подрядчик не торопится Фото: читатель URA.RU © URA.RU

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