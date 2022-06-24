Как вернуть деньги за билет, если сняли с рейса. URA.RU отвечает на вопросы читателей

24 июня 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Пассажир может не улететь из-за овербукинга Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Перевозчик обязан возместить стоимость билета на самолет или предоставить другой, если оказалось, что билетов было продано больше, чем мест в салоне, и пассажир не смог улететь. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Кирилл Коньков в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети « ВКонтакте». «Продажа билетов больше, чем количество мест в салоне самолета, называется овербукинг. Если вы столкнулись с этим, то скорее всего вам предложат пересесть на другой рейс. Вы можете сесть на другой самолет либо отказаться. Если вы отказались от полета, перевозчик обязан возместить стоимость перелета, а также убытки, в которые могут входить как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Так, если вы из-за того, что не попали на свой самолет, опоздали на стыковочный рейс, стоимость рейса должна быть возвращена вам перевозчиком», — пояснил Коньков. Коньков также отметил, что с задержкой по вине перевозчика пассажирам должны быть обеспечены комфортные условия ожидания рейса. Так, в случае задержки больше чем на 2 часа должны быть предоставлены напитки, в случае более 4 часов — горячее питание, в случае более 6 — 8 часов, днем и ночью, должна быть предоставлена гостиница. И все эти услуги должны быть оказаны пассажиру совершенно бесплатно. В случае, если перевозчик добровольно не удовлетворяет требования потребителя, то в пользу потребителя с него взыскивается штраф в размере 50% от суммы всех взысканий, которые будут удовлетворены судом. На данные отношения в полной мере распространяется закон о защите прав потребителей, пассажир вправе предъявить требования о компенсации морально вреда, добавил Коньков. Ранее читатели URA.RU столкнулись с проблемами при попытке улететь на летний отдых. Туристов сняли с рейса несмотря на то, они купили билеты и прошли онлайн-регистрацию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Перевозчик обязан возместить стоимость билета на самолет или предоставить другой, если оказалось, что билетов было продано больше, чем мест в салоне, и пассажир не смог улететь. Об этом рассказал преподаватель УрГЮУ Кирилл Коньков в рубрике «Вправе знать», которая реализуется URA.RU и УрГЮУ при поддержке социальной сети «ВКонтакте». «Продажа билетов больше, чем количество мест в салоне самолета, называется овербукинг. Если вы столкнулись с этим, то скорее всего вам предложат пересесть на другой рейс. Вы можете сесть на другой самолет либо отказаться. Если вы отказались от полета, перевозчик обязан возместить стоимость перелета, а также убытки, в которые могут входить как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Так, если вы из-за того, что не попали на свой самолет, опоздали на стыковочный рейс, стоимость рейса должна быть возвращена вам перевозчиком», — пояснил Коньков. Коньков также отметил, что с задержкой по вине перевозчика пассажирам должны быть обеспечены комфортные условия ожидания рейса. Так, в случае задержки больше чем на 2 часа должны быть предоставлены напитки, в случае более 4 часов — горячее питание, в случае более 6 — 8 часов, днем и ночью, должна быть предоставлена гостиница. И все эти услуги должны быть оказаны пассажиру совершенно бесплатно. В случае, если перевозчик добровольно не удовлетворяет требования потребителя, то в пользу потребителя с него взыскивается штраф в размере 50% от суммы всех взысканий, которые будут удовлетворены судом. На данные отношения в полной мере распространяется закон о защите прав потребителей, пассажир вправе предъявить требования о компенсации морально вреда, добавил Коньков. Ранее читатели URA.RU столкнулись с проблемами при попытке улететь на летний отдых. Туристов сняли с рейса несмотря на то, они купили билеты и прошли онлайн-регистрацию.