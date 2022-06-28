Взяточник с челябинского оборонного завода получил условный срок

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Клипарт. Магнитогорск, суд, защитная маска, вынесение приговора, пандемия
Бывшему сотруднику «Маяка» также назначен крупный штраф Фото:

Озерский городской суд Челябинской области огласил приговор в отношении бывшего сотрудника ФГУП ПО «Маяк», виновного в получении взяток и подкупа от представителей двух коммерческих организаций. Он приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафам на общую сумму в 1 млн рублей, рассказал источник URA.RU в суде.

«В период 2020—2021 годов обвиняемый, занимая должности сначала ведущего, а затем обычного специалиста по закупкам отдела материально-технического обеспечения получил две взятки и подкуп на общую сумму 190 тыс. рублей от представителей двух коммерческих организаций за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей для ПО „Маяк“. Взяткодатели получали от осужденного информацию по ценовым предложениям других фирм и могли выставить более низкую цену. Вину подсудимый признал, раскаялся», — рассказали в суде.

В результате он получил за взятки четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года 6 месяцев и штрафом в размере 600 тыс. рублей, за подкуп — штраф 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу.

Известно также, что с осужденного в гражданском порядке уже взыскано в доход государства 110 тыс. рублей суммы взяток. С соответствующим иском в суд выходит прокурор.

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Озерский городской суд Челябинской области огласил приговор в отношении бывшего сотрудника ФГУП ПО «Маяк», виновного в получении взяток и подкупа от представителей двух коммерческих организаций. Он приговорен к четырем годам лишения свободы и штрафам на общую сумму в 1 млн рублей, рассказал источник URA.RU в суде. «В период 2020—2021 годов обвиняемый, занимая должности сначала ведущего, а затем обычного специалиста по закупкам отдела материально-технического обеспечения получил две взятки и подкуп на общую сумму 190 тыс. рублей от представителей двух коммерческих организаций за заключение договоров на поставку товарно-материальных ценностей для ПО „Маяк“. Взяткодатели получали от осужденного информацию по ценовым предложениям других фирм и могли выставить более низкую цену. Вину подсудимый признал, раскаялся», — рассказали в суде. В результате он получил за взятки четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года 6 месяцев и штрафом в размере 600 тыс. рублей, за подкуп — штраф 400 тыс. рублей. Приговор не вступил в силу. Известно также, что с осужденного в гражданском порядке уже взыскано в доход государства 110 тыс. рублей суммы взяток. С соответствующим иском в суд выходит прокурор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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