Заводу челябинского олигарха пересчитали штрафы в Подмосковье

Актив Игоря Зюзина сэкономит на штрафах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Штраф за экологические нарушения, который заплатит компания из холдинга Игоря Зюзина (Челябинск), по решению мосгорсуда снижен до 180 тысяч рублей. Как URA.RU сообщили на заводе «Москокс», первоначально Росприроднадзор предписал заплатить 1,44 миллиона рублей.

«Суд объединил в одно производство восемь протоколов управления Росприроднадзора по Московской и Смоленской областям. В связи с этим суд обоснованно уменьшил размер штрафа, назначенного АО „Москокс“, с 1,44 миллиона до 180 тысяч рублей», — заявили URA.RU в пресс-службе компании.

Штраф был выписан за выбросы стирола в атмосферный воздух. Росприроднадзор их посчитал несколькими нарушениями, но суд не согласился. Кроме стирола, надзорное ведомство также указало на неправомерный выброс кумола, триметилбензола и крезола. Разрешение на это у АО «Москокс» отсутствует. Сама компания настаивает: стирол входит в состав сырого бензола, выбрасывать в атмосферу который предприятие имеет право. Кроме того, представители завода заострили внимание на низких концентрациях стирола, указанных в протоколах Росприроднадзора.

В АО «Москоксе» отметили, что суд не определял платы за нанесенный экологии региона ущерб, а лишь уточнил сумму штрафа. Пресс-служба мосгорсуда на момент подготовки материала на запрос URA.RU не ответила. В компании из холдинга «Мечел» оставили без комментариев вопрос о количестве исков Росприроднадзора, находящихся на рассмотрении судов. По данным сайта мосгорсуда, у него в производстве сейчас находятся восемь дел.

Ранее Росприроднадзор заявил о 600 жалобах, поступивших от жителей на работу «Москокса» в 2022 году. Глава ведомства Светлана Родионова в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым высказала пожелание о перепрофилировании производственной площадки в Видном. Предприятием владеют компании «Мечел-Кокс» из Челябинска и «Мечел-Майнинг» из Москвы. Видновский завод производит кокс, каменноугольную смолу и бензол.

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