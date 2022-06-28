Челябинские мороженщики остались неуязвимыми для санкций

29 июня 2022 в 15:44 Размер текста - 17 +

Мороженое — это один из немногих продуктов, на которые санкции не оказывают влияния Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Южноуральский молочный завод (Челябинская область), на базе которого уже несколько лет производят мороженое «Подовинновское молоко», остался неуязвимым для санкций. Об этом URA.RU сообщил директор завода Сергей Мельников. «Все ингредиенты, применяемые для производство мороженого произведены в России. По большому счету, это один из немногих продуктов, на которые санкции никак не влияют. В целом, молочный сектор сейчас почти никак не страдает», — сообщил URA.RU Мельников. Директор молокозавода отметил, что производство мороженого происходит по классической системе. При его производстве используется только молоко, сахар, ароматизаторы и красители. Сейчас в компании дорабатывают рецептуру новой сгущенки. Новую продукцию планируют предложить во все крупные федеральные торговые сети и начать производство в промышленных объемах. Усиление санкционных ограничений со стороны ЕС и США направлено на ослабление российской экономики. Как заявили в Кремле, ни одна страна в мире не справилась бы с таким давлением. Однако российские предприниматели адаптировались под новые реалии. Стали находить других поставщиков, сотрудничать между собой. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Южноуральский молочный завод (Челябинская область), на базе которого уже несколько лет производят мороженое «Подовинновское молоко», остался неуязвимым для санкций. Об этом URA.RU сообщил директор завода Сергей Мельников. «Все ингредиенты, применяемые для производство мороженого произведены в России. По большому счету, это один из немногих продуктов, на которые санкции никак не влияют. В целом, молочный сектор сейчас почти никак не страдает», — сообщил URA.RU Мельников. Директор молокозавода отметил, что производство мороженого происходит по классической системе. При его производстве используется только молоко, сахар, ароматизаторы и красители. Сейчас в компании дорабатывают рецептуру новой сгущенки. Новую продукцию планируют предложить во все крупные федеральные торговые сети и начать производство в промышленных объемах. Усиление санкционных ограничений со стороны ЕС и США направлено на ослабление российской экономики. Как заявили в Кремле, ни одна страна в мире не справилась бы с таким давлением. Однако российские предприниматели адаптировались под новые реалии. Стали находить других поставщиков, сотрудничать между собой.