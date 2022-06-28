В Нижневартовске вскрылся новый скандал в сфере ЖКХ. Он уже дошел до мэра

29 июня 2022 в 19:26 Размер текста - 17 +

О возможном конфликте интересов в УК уже доложено в мэрию Нижневартовска Фото: Александр Елизаров © URA.RU Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко указали на возможный конфликт интересов в сфере ЖКХ. Врио директора «Управляющей компании №2», которая принадлежит городским власти, Кристина Марталлер параллельно является еще и руководителем частной УК «Крона». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Марталлер сначала являлась главным инженером, а теперь врио директора муниципальной «УК №2». При этом она параллельно указана еще и руководителем частной управляющей компании «Крона», что может являться конфликтом интересов. Ведь таким образом, можно, например, выводить жилфонд из муниципальной структуры ЖКХ и переводить ее в свою фирму. Об этом и было доложено главе города от имени партии «Справедливая Россия», — сообщил инсайдер. Копия обращения в адрес Кощенко имеется в распоряжении URA.RU. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили журналисту агентства, что заявление эсеров пока находится в работе. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в домовых чатах в мессенджерах распространялась информация о том, что «Управляющая компания №1» якобы находится на грани банкротства. Жителям в качестве альтернативы предлагалась частная обслуживающая организация. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Главе Нижневартовска Дмитрию Кощенко указали на возможный конфликт интересов в сфере ЖКХ. Врио директора «Управляющей компании №2», которая принадлежит городским власти, Кристина Марталлер параллельно является еще и руководителем частной УК «Крона». Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Марталлер сначала являлась главным инженером, а теперь врио директора муниципальной «УК №2». При этом она параллельно указана еще и руководителем частной управляющей компании «Крона», что может являться конфликтом интересов. Ведь таким образом, можно, например, выводить жилфонд из муниципальной структуры ЖКХ и переводить ее в свою фирму. Об этом и было доложено главе города от имени партии «Справедливая Россия», — сообщил инсайдер. Копия обращения в адрес Кощенко имеется в распоряжении URA.RU. В пресс-службе мэрии Нижневартовска сообщили журналисту агентства, что заявление эсеров пока находится в работе. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске в домовых чатах в мессенджерах распространялась информация о том, что «Управляющая компания №1» якобы находится на грани банкротства. Жителям в качестве альтернативы предлагалась частная обслуживающая организация.