В ХМАО поползли слухи о банкротстве УК, подконтрольной мэрии. В пиар-атаке подозревает экс-директора

26 мая 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

В мессенджерах распространяется слухи о банкротстве УК №1 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) по домовым чатам в мессенджерах рассылаются сообщения о предстоящем банкротстве «Управляющей компании №1», которая подконтрольна городской администрации. В качестве возможного интересанта источники URA.RU называют бывшего директора организации Валерия Вахрушева, который организовал собственную УК. «В домовых чатах звучат призывы к смене УК. Распространяется информация, что „Управляющая компания №1“ находится в стадии ликвидации. А выгодно это может быть бывшему директору УК №1 Валерию Вахрушеву. После увольнения он организовал собственную управляющую компанию „НВ-Град“ и сейчас активно предлагает жителям своего прежнего жилфонда перейти к нему в управление», — сообщил инсайдер. Администрация Нижневартовска в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» заявила, что информация о ликвидации «Управляющей компании №1» не соответствует действительности. « АО „Управляющая компания №1“ работает стабильно, в штатном режиме, полностью выполняя взятые на себя обязательства по содержанию 108 жилых домов, расположенных в различных микрорайонах города. Сотрудники управляющей компании реализуют мероприятия, связанные с подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду», — говорится в сообщении мэрии. Сам Вахрушев в разговоре с URA.RU опровергает свою причастность к пиар-атаке на «Управляющую компанию №1». «Я предлагаю людям, они принимают решение, с какой компанией быть, с кем им по пути. Это рынок, городским жилфондом интересуюсь не только я, но и другие УК. Обратиться может любой желающий, я предложу свои расчеты», — прокомментировал ситуацию Вахрушев.

В Нижневартовске (ХМАО) по домовым чатам в мессенджерах рассылаются сообщения о предстоящем банкротстве «Управляющей компании №1», которая подконтрольна городской администрации. В качестве возможного интересанта источники URA.RU называют бывшего директора организации Валерия Вахрушева, который организовал собственную УК. «В домовых чатах звучат призывы к смене УК. Распространяется информация, что „Управляющая компания №1“ находится в стадии ликвидации. А выгодно это может быть бывшему директору УК №1 Валерию Вахрушеву. После увольнения он организовал собственную управляющую компанию „НВ-Град“ и сейчас активно предлагает жителям своего прежнего жилфонда перейти к нему в управление», — сообщил инсайдер. Администрация Нижневартовска в официальном паблике в социальной сети «ВКонтакте» заявила, что информация о ликвидации «Управляющей компании №1» не соответствует действительности. « АО „Управляющая компания №1“ работает стабильно, в штатном режиме, полностью выполняя взятые на себя обязательства по содержанию 108 жилых домов, расположенных в различных микрорайонах города. Сотрудники управляющей компании реализуют мероприятия, связанные с подготовкой к предстоящему осенне-зимнему периоду», — говорится в сообщении мэрии. Сам Вахрушев в разговоре с URA.RU опровергает свою причастность к пиар-атаке на «Управляющую компанию №1». «Я предлагаю людям, они принимают решение, с какой компанией быть, с кем им по пути. Это рынок, городским жилфондом интересуюсь не только я, но и другие УК. Обратиться может любой желающий, я предложу свои расчеты», — прокомментировал ситуацию Вахрушев.