Движение трамваев в центре города парализовано (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На перекрестке Малышева — Гагарина в Екатеринбурге оборвался контактный провод, парализовав движение трамваев в обе стороны. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.

«Из-за обрыва контактного провода движение закрыто в обоих направлениях. На перекрестке Малышева — Гагарина скопилось уже несколько трамваев, люди не могут уехать с работы домой», — рассказал очевидец.

Он поделился кадрами оборванного провода. Причина происшествия не уточняется.

URA.RU обратилось ЕМУП «Трамвайно-троллейбусного управления». Представительница предприятия ответила, что занята и не может комментировать информацию.

Фото: URA.RU