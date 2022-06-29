Движение трамваев в центре города парализовано (архивное фото)
На перекрестке Малышева — Гагарина в Екатеринбурге оборвался контактный провод, парализовав движение трамваев в обе стороны. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.
«Из-за обрыва контактного провода движение закрыто в обоих направлениях. На перекрестке Малышева — Гагарина скопилось уже несколько трамваев, люди не могут уехать с работы домой», — рассказал очевидец.
Он поделился кадрами оборванного провода. Причина происшествия не уточняется.
URA.RU обратилось ЕМУП «Трамвайно-троллейбусного управления». Представительница предприятия ответила, что занята и не может комментировать информацию.
Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал