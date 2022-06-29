В центре Екатеринбурга из-за обрыва проводов встали трамваи. Видео

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Смог от пожаров. Екатеринбург, смог, трамвай, экология, дым в городе, смог в екатеринбурге
Движение трамваев в центре города парализовано (архивное фото) Фото:

На перекрестке Малышева — Гагарина в Екатеринбурге оборвался контактный провод, парализовав движение трамваев в обе стороны. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий.

«Из-за обрыва контактного провода движение закрыто в обоих направлениях. На перекрестке Малышева — Гагарина скопилось уже несколько трамваев, люди не могут уехать с работы домой», — рассказал очевидец.

Он поделился кадрами оборванного провода. Причина происшествия не уточняется.

URA.RU обратилось ЕМУП «Трамвайно-троллейбусного управления». Представительница предприятия ответила, что занята и не может комментировать информацию.

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На перекрестке Малышева — Гагарина в Екатеринбурге оборвался контактный провод, парализовав движение трамваев в обе стороны. Об этом URA.RU сообщили очевидцы с места событий. «Из-за обрыва контактного провода движение закрыто в обоих направлениях. На перекрестке Малышева — Гагарина скопилось уже несколько трамваев, люди не могут уехать с работы домой», — рассказал очевидец. Он поделился кадрами оборванного провода. Причина происшествия не уточняется. URA.RU обратилось ЕМУП «Трамвайно-троллейбусного управления». Представительница предприятия ответила, что занята и не может комментировать информацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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