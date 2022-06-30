Торговый центр эксплуатировался без разрешения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края признал опасной постройкой ООО «Молодежный центр „Юность“» в Чусовом, где расположен кинотеатр, гостиница и развлекательный центр. С иском обратилась Чусовская прокуратура. Объект после реконструкции использовался без разрешения на эксплуатацию, что создает угрозу для жизни посетителей.

«Указанный объект, вплоть до установления данного факта прокурорской проверкой, эксплуатируется незаконно, без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Суд отмечает, что эксплуатация спорного объекта в отсутствие разрешения уполномоченного органа может создать угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей», — говорится в решении суда. «Юность» признали виновной в совершении административного правонарушения и выписали штраф в 250 тысяч рублей.

Вторая очередь «Юности» на ул. Мира, 4а была построена в 2020 году. Местные власти выдали разрешение в 2003 году, но объект принимать отказались. Полноценно, как гостинично-развлекательный комплекс, «Юность» стала работать с 2021 года. А еще раньше стали работать в его помещении и бассейн и гостиница. Суды всех инстанций, вплоть до Верховного, сочли, что вторая очередь «Юности» является самовольной постройкой. Но объект продолжал работу.

В Чусовскую прокуратуру по этому поводу обратился депутат заксобрания Олег Постников. «Все прекрасно знали, что разрешение на ввод в эксплуатацию не было выдано. Здание не на окраине, а в центре Чусового. И если бы я не обратился в прокуратуру по факту незаконного эксплуатации, то вполне вероятно могли бы пройти сроки административного воздействия», — отметил он. И добавил, что в этой истории ему жаль чусовлян, поскольку «Юность» — популярное среди жителей место. Всего этого можно было избежать «при рачительном отношении городских властей к таким объектам».

Сейчас администрация Чусового в арбитраже добивается сноса второй очереди «Юности». На 5 июля назначено очередное судебное заседание. Мэрия требует привести в объект в первоначальное состояние. Глава Чусового Сергей Белов не ответил на звонок URA.RU. Директор «Юности» Лариса Погуляйло заявила URA.RU «что все не так», и отказалась от комментариев.

Ранее URA.RU сообщало о том, что совладелец ООО «Молодежный центр „Юность“» в Чусовом Игорь Сергеев просил экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского обратиться в СК и проверить администрацию Чусовского округа в Прикамье на предмет бездействия и коррупции. Прокуратура по обращению Олега Постникова также проверяет азербайджанское кафе, которое также может являться самостроем.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам