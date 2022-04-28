Пермский депутат пошел в прокуратуру из-за кафе азербайджанцев

Прокуратура нагрянула с проверкой в кафе «Огни Баку» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Прокуратура нашла нарушения в работе кафе «Огни Баку» в Чусовом (Пермский край). Поводом для проверки надзорного органа послужило обращение депутата заксобрания края Олега Постникова. Горожане обратили его внимание на то, что собственники земли, где расположено кафе возводят самострой. По мнению чусовлян, он представлять опасность для их жизни. Оказалось, что разрешение на строительные работы владельцем участка не получено. Об этом говорится в ответе прокуратуры (имеется в распоряжении URA.RU).

«С конца 2021 года индивидуальный предприниматель Наталья Суворова ведет строительство балкона, а также пристроя (в котором располагается лестничный марш) к здания […] в отсутствие на то разрешения. Непринятие мер к получению данного разрешения, и использование незаконно возведенного балкона над входом в кафе, создает реальную угрозу его обрушения, что может привести к неблагоприятным последствиям в виде причинения вреда жизни и здоровью работников, а также посетителей кафе», — сказано в ответе за подписью прокурора края Павла Бухтоярова.

Предпринимательнице было внесено представление, которое находится на рассмотрении. Также информация передана в инспекцию гостройнадзора Пермского края для привлечения владельца земли к административной ответственности.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, рассказал, что собственниками кафе являются «представители азербайджанской диаспоры». А поводом для обращения Постникова в прокуратуру якобы мог послужить личный конфликт депутата с диаспорой. Однако в беседе с URA.RU Постников опроверг эту информацию. Он объяснил, что обратил внимание прокуратуры на объект общепита из-за постоянных жалоб местных жителей, поступающих в его адрес.

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