Курганские врачи готовятся к лечению пациентов с оспой обезьян

В Курганской детской больнице прошла конференция по вопросам лечения оспы обезьян Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Оспа обезьян

В Курганской детской больнице им. Красного Креста прошла общебольничная конференция по вопросам лечения и профилактики оспы обезьян. Об этом сообщила главный врач больницы Наталья Максимова.

«29 июня в Курганской детской больнице имени Красного Креста состоялась общебольничная конференция по вопросам эпидемиологии, клиники, лечения и профилактики оспы обезьян», — написала Наталья Максимова на своей странице во «ВКонтакте». Главврач также перечислила меры предосторожности, соблюдение которых снизит риск заражения инфекцией.

Максимова отметила, что вирус оспы обезьян чаще передается человеку от диких животных (грызуны и приматы). Заражение человека происходит при контакте с кровью, биологическими жидкостями, а также пораженной кожей или слизистой инфицированных животных, либо при поедании мяса больных животных без надлежащей термической обработки. Возможна передача возбудителя и от человека человеку контактным и воздушно-капельным путем. Инкубационный период в среднем составляет от 5 дней до 21 дня. Медики советуют избегать тесных контактов с больными оспой обезьян людьми, соблюдать правила общей гигиены (мыть руки с мылом, использовать антисептики для рук после прикосновения к инфицированному материалу, проводить дезинфекцию загрязненных поверхностей). При появлении симптомов, не исключающих оспу обезьян, в том числе во время путешествия или в течение 21 дня с момента возвращения, следует немедленно обратиться за медпомощью.

Ранее URA.RU писало, что в Турции выявлен первый случай заражения оспой обезьян. Инфекция обнаружена у 37-летнего пациента.

В курганской больнице провели обучающий семинар по вопросам лечения и профилактики оспы обезьян фото: страница Натальи Максимовой, «ВКонтакте»

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