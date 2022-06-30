Муж скандалистки из Сургута извинился перед русским народом. Видео

01 июля 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Муж женщины, допускавшей нецензурную брань в отношении русских, извинился за нее Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Муж женщины из Сургута, устроившей скандал в соцсетях, извинился перед русским народом, но потребовал сделать то же и от жертвы нападок. Интервью корреспонденту «Мегаполис Югра» размещено в одноименном telegram-канале. «Я извиняюсь вместо нее, моя жена допустила ошибку. Когда сообщения отправляла, она оскорбляла весь русский народ — это неправильно. Нет плохих наций, плохие люди есть. Он [оскорбленный] тоже должен извиниться за то, что поставил фото моей жены и детей в канал», — рассказал муж скандалившей женщины корреспонденту. Ранее URA.RU рассказывало о том, что скандал разгорелся из-за просьбы жителя Сургута провести воспитательную беседу с детьми, портящими общедомовое имущество. В ответ, женщина принялась выкладывать сообщения в соцсети, оскорбляя нецензурной бранью русских. Ее поведение осудили представители азербайджанской диаспоры и мусульманского духовенства Сургута. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Муж женщины из Сургута, устроившей скандал в соцсетях, извинился перед русским народом, но потребовал сделать то же и от жертвы нападок. Интервью корреспонденту «Мегаполис Югра» размещено в одноименном telegram-канале. «Я извиняюсь вместо нее, моя жена допустила ошибку. Когда сообщения отправляла, она оскорбляла весь русский народ — это неправильно. Нет плохих наций, плохие люди есть. Он [оскорбленный] тоже должен извиниться за то, что поставил фото моей жены и детей в канал», — рассказал муж скандалившей женщины корреспонденту. Ранее URA.RU рассказывало о том, что скандал разгорелся из-за просьбы жителя Сургута провести воспитательную беседу с детьми, портящими общедомовое имущество. В ответ, женщина принялась выкладывать сообщения в соцсети, оскорбляя нецензурной бранью русских. Ее поведение осудили представители азербайджанской диаспоры и мусульманского духовенства Сургута.