Услуги ногтевого сервиса в Челябинске подорожали из-за санкций

Стоимость маникюра выросла на 30% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Стоимость ногтевого сервиса в Челябинске в июне выросла на 30% по сравнению с мартом. Как сообщила URA.RU рассказала мастер салона маникюра и педикюра «Успех» Екатерина Глухова, цены выросли из-за подорожания расходных материалов.

«Я работаю только на качественных материалах, поставляемых из США. Стоимость продукции премиум-класса зарубежных производителей сейчас в среднем повысилась на 30-50%. Например, база стоила 1 тыс. рублей, а теперь 1,7 тыс. рублей, увеличилась и стоимость маникюра в салоне на 400 рублей», — рассказала Глухова.

Отгрузку товара уже приостановили немецкие бренды Oniq, Grattol, Catrice, Essense, Alessandro, Keen, а также украинские компании Stalex и Kodi. Увеличилась стоимость продукции российского бренда EMI, работающего на зарубежном сырье, и канадского Luxio.

Страны EС, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции из-за российской спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, которая была начата 24 февраля. По словам президента РФ, подобные меры — это способ Запада отменить Россию.