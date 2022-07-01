Непогода задержится в Челябинской области до середины июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ожидаются проливные дожди до середины июля. При этом температура воздуха поднимется выше 25 градусов только с 7 июля. Об этом говорится в прогнозе сайта Gismeteo.

«С 3 по 17 июля в регионе ожидаются проливные дожди. Дневные температуры с 4 по 6 июля не превысят 15-20 градусов, ночные будут колебаться около +10», — указано на сайте Gismeteo.

С 7 июля дневные температуры, несмотря на осадки, преодолеют 25-градусную отметку. Ранее синоптики обещали резкое потепление уже с 4 июля.

Осадки маловероятны лишь 2 и 5 июля Скрин сайта «Гисметео»