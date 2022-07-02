Автомобилисты Сургута проведут слет у дома скандальной южанки

Автолюбители Сургута планируют проехать 5 кругов вокруг дома южанки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО пройдет автопробег вокруг дома сургутянки Раи Мамедовой, которая оскорбила в социальных сетях русских людей на фоне бытового конфликта с соседом. Призыв к участию в мероприятии опубликован в telegram-канале «Типичный Сургут».

«В 19:30 проезжаем пять кругов вокруг дома, где живет скандалистка. Включаем гимн России и другие патриотические песни. Шумиха не должна утихать», — пишет анонимный автор.

Ранее URA.RU рассказывало о скандале в Сургуте. Рая Мамедова, в ответ на просьбу провести воспитательную беседу с ребенком, оскорбила мужчину и весь русский народ. Ее поведение осудила мусульманская община, женщина принесла свои извинения, на нее заведено административное дело.

Кроме того, председатель гуманитарного корпуса Югры Эдуард Логинов предложил лишить гражданства женщину из Сургута, допускавшую оскорбительные высказывания по отношению русского народа.