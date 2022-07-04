Производители в РФ просят ограничить ввоз товаров в обход санкций

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вечер DIOR в кафе Brasserie. Тюмень, косметика
В «Русбренде» попросили исключить часть брендов из программы параллельного импорта Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» попросила правительство РФ ограничить параллельный импорт части санкционных товаров. Об этом говорится в письме ассоциации, которое было направлено в Минпромторг РФ.

«Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — передает газета «Известия» текст письма «Русбренда».

Как отметили в ассоциации, исключить из программы параллельного импорта стоит те бренды, которые продолжают производство своих товаров в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту. Исключение попросили сделать для косметических брендов Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» попросила правительство РФ ограничить параллельный импорт части санкционных товаров. Об этом говорится в письме ассоциации, которое было направлено в Минпромторг РФ. «Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — передает газета «Известия» текст письма «Русбренда». Как отметили в ассоциации, исключить из программы параллельного импорта стоит те бренды, которые продолжают производство своих товаров в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту. Исключение попросили сделать для косметических брендов Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...