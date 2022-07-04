Производители в РФ просят ограничить ввоз товаров в обход санкций

В «Русбренде» попросили исключить часть брендов из программы параллельного импорта Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» попросила правительство РФ ограничить параллельный импорт части санкционных товаров. Об этом говорится в письме ассоциации, которое было направлено в Минпромторг РФ.

«Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — передает газета «Известия» текст письма «Русбренда».

Как отметили в ассоциации, исключить из программы параллельного импорта стоит те бренды, которые продолжают производство своих товаров в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту. Исключение попросили сделать для косметических брендов Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.