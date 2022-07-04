Производители в РФ просят ограничить ввоз товаров в обход санкций

Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» попросила правительство РФ ограничить параллельный импорт части санкционных товаров. Об этом говорится в письме ассоциации, которое было направлено в Минпромторг РФ.
«Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — передает газета «Известия» текст письма «Русбренда».
Как отметили в ассоциации, исключить из программы параллельного импорта стоит те бренды, которые продолжают производство своих товаров в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту. Исключение попросили сделать для косметических брендов Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.
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Ассоциация производителей фирменных торговых марок «Русбренд» попросила правительство РФ ограничить параллельный импорт части санкционных товаров. Об этом говорится в письме ассоциации, которое было направлено в Минпромторг РФ. «Исключение этих брендов из параллельного импорта необходимо как для покупателей, так и для производителей. Прежде всего такой подход позволит отмести контрафактную продукцию, которая может попасть на рынок под видом параллельного импорта. Плюс это защитит правообладателей, которые работают в РФ, от репутационных рисков — столкнуться с некачественным, фейковым товаром, который воспримут как настоящий», — передает газета «Известия» текст письма «Русбренда». Как отметили в ассоциации, исключить из программы параллельного импорта стоит те бренды, которые продолжают производство своих товаров в России либо самостоятельно ввозят их по прямому импорту. Исключение попросили сделать для косметических брендов Nivea, Rexona, Axe, Shamtu, Gliss Kur, Shauma, Syoss, а также «Чистая линия». Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о легализации параллельного импорта. Закон официально разрешает российским компаниям ввозить в страну товары без разрешения правообладателя, пишет RT.