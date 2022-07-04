Сирия усилит сотрудничество с РФ на фоне санкций Запада

Сирия хочет подключиться к российской системе «Мир» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сирия хочет подключиться к российской платежной системе «Мир» на фоне усиления западных санкций. Об этом сообщил посол Сирии в РФ Риад Хаддад.

«Идея создания платежной системы „Мир“ родилась в 2015 году. В первую очередь она была направлена на создание основы для независимой платежной системы на территории РФ, особенно после того, как большое количество российских банков было отрезано от западных платежных систем. Безусловно, Сирия проявляет интерес к любым системам, являющимся альтернативой западным системам, учитывая, что она в свою очередь ранее подвергалась аналогичным санкциям Запада», — передает слова Хаддада ТАСС.

Евросоюз ввел санкции против российских банков после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. ЕС, в частности, отключил крупнейшие банки РФ от международной платежной системы SWIFT, пишет «Национальная служба новостей». Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что уже 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT, пишет RT.