Губернаторы ХМАО и Пермского края договорились работать вместе

01 июля 2022 в 17:07 Размер текста - 17 +

Власти регионов подписали соглашение о сотрудничестве Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин заключили соглашение о сотрудничестве между регионами. Соглашение включает в себя обмен опытом и совместную работу порядка по 20 направлениям, от научно-технической сферы и торговли, до духовного и патриотического воспитания. Документ опубликован на сайте правительства ХМАО. «Правительство ХМАО и правительство Пермского края, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах деятельности, заключили настоящее соглашение», — сказано в документе. Документ подписан Комаровой и Махониным. Соглашение заключено на срок до пяти лет. В дальнейшем оно может быть продлено на каждый последующий год, если стороны не примут решение прекратить сотрудничество. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Губернатор ХМАО Наталья Комарова и глава Пермского края Дмитрий Махонин заключили соглашение о сотрудничестве между регионами. Соглашение включает в себя обмен опытом и совместную работу порядка по 20 направлениям, от научно-технической сферы и торговли, до духовного и патриотического воспитания. Документ опубликован на сайте правительства ХМАО. «Правительство ХМАО и правительство Пермского края, основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и иных сферах деятельности, заключили настоящее соглашение», — сказано в документе. Документ подписан Комаровой и Махониным. Соглашение заключено на срок до пяти лет. В дальнейшем оно может быть продлено на каждый последующий год, если стороны не примут решение прекратить сотрудничество. Содействие привлечению исследователей и разработчиков к решению важнейших задач развития общества и страны — одна из трех ключевых задач десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Устойчивое развитие регионов невозможно без масштабного использования научно-технических достижений и опоры на инновации.