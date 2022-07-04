Собчак высказалась о заявлении Мантурова на «Иннопроме». Видео, скрин

05 июля 2022 в 01:02 Размер текста - 17 +

Собчак высказалась о «мизерном проценте„ушедших из России иностранных компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ИННОПРОМ Журналистка Ксения Собчак отреагировала на заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о маленьком проценте ушедших из России иностранных компаний. В telegram-канале она назвала его заявление на «Иннопроме» — интересными интерпретациями. «Интересные интерпретации. Денис Мантуров сказал на сегодняшнем «Иннопроме», что процент ушедших из России иностранных компаний «мизерный», — говорится в сообщении. «Механизм параллельного импорта успешно работает, из него исключат товары компаний, которые гарантировали поставки продукции в Россию. Например, Wilo, Duracell и Merries. А включат, наоборот, Lego, Siemens и BMW», — пояснила Собчак. Денис Мантуров на выставке «Иннопром-2022» заявил, что в России есть собственный промышленный рынок. Он подчеркнул, что из примерно из 25 000 иностранных компаний, зарегистрированных на российском рынке, фактически о своем уходе объявили только 150. Он назвал это число «мизерным процентом». Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса от националистов и украинских военных в конце февраля. Из-за этого западные страны ввели против РФ жесткие экономические санкции, а ряд иностранных компаний ушел с рынка. Спустя некоторое время одни продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение. Видео: telegram-канала «Кровавая барыня». Скрин поста из telegram-канала «Кровавая барыня» Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на заявление министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова о маленьком проценте ушедших из России иностранных компаний. В telegram-канале она назвала его заявление на «Иннопроме» — интересными интерпретациями. «Интересные интерпретации. Денис Мантуров сказал на сегодняшнем «Иннопроме», что процент ушедших из России иностранных компаний «мизерный», — говорится в сообщении. «Механизм параллельного импорта успешно работает, из него исключат товары компаний, которые гарантировали поставки продукции в Россию. Например, Wilo, Duracell и Merries. А включат, наоборот, Lego, Siemens и BMW», — пояснила Собчак. Денис Мантуров на выставке «Иннопром-2022» заявил, что в России есть собственный промышленный рынок. Он подчеркнул, что из примерно из 25 000 иностранных компаний, зарегистрированных на российском рынке, фактически о своем уходе объявили только 150. Он назвал это число «мизерным процентом». Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса от националистов и украинских военных в конце февраля. Из-за этого западные страны ввели против РФ жесткие экономические санкции, а ряд иностранных компаний ушел с рынка. Спустя некоторое время одни продали свой бизнес, а другие изъявили желание вернуться на российский рынок. При этом в стране в разных сферах началось импортозамещение. Видео: telegram-канала «Кровавая барыня».