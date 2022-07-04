Из-за многодетной челябинки на свалке перерыли шесть тонн мусора

Документы многодетной семьи нашли на свалке за 15 минут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На полигоне Полетаево в Челябинской области регоператор по обращению с отходами перевернул шесть тонн смешанного мусора, чтобы найти документы многодетной семьи. В результате документ жительницы Кременкуля нашли, сообщила пресс-служба полигона

«Задачу пришлось решать сотрудникам сортировочного комплекса полигона ТБО в Полетаево. На полигон приехали женщины и рассказали, что вместе с мусором случайно выбросили и документы. Одна была очень расстроена, плакала», — рассказали в компании.

Происшествие случилось вечером 23 июня. За сутки до этого отец четверых детей по ошибке выбросил полный комплект документов. Чтобы помочь жительницам Кременкуля, задействовали 15 сортировщиков. На поиски ушло 15 минут.

«19 июня в нашей семье произошло радостное событие — появился четвертый ребенок. Девочка родилась маловесной и поэтому врачи решили оставить ее под наблюдением. 23 июня мне было необходимо ехать к ней в больницу. С вечера я достала пакет с документами, в нем было все: свидетельства о рождении всех детей, паспорта, флюорографии. Но утром их не обнаружила», — рассказала сотрудникам полигона Ксения Эмиралиева.

С помощью управляющей компании женщина связалась с водителем мусоровоза. Он сообщил, что повезет отходы на выгрузку в 18 часов текущего дня. Жительница в сопровождении знакомой и родственницы последовала за машиной. Сотрудники полигона признались, что подобные просьбы найти потерянные вещи для них — не редкость. Уникальность этой ситуации заключалась в том, что искать предстояло целый комплект документов.

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