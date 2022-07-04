Первый вице-губернатор ХМАО пристыдил южанку, унизившую русских

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов дал резкую оценку Рае Мамедовой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Первый вице-губернатор ХМАО Алексей Шипилов дал резкую оценку действий сургутянки Раи Мамедовой, угодившей в скандал из-за националистических высказываний. Своим мнением он поделился в личном telegram-канале.

Чиновник провел параллели между поступком Мамедовой и погибшим во время спецоперации югорским военнослужащим Турала Вердиева Мирза оглы, который как и сургутянка является азербайджанцем по национальности. «Оба жители наших городов Югры. Оба одной национальности. Но такие разные. Один погиб, сражаясь за Россию, наш многонациональный народ, показывая нам пример. Другая — Россию и весь наш многонациональный народ ненавидит. Уверен, что в таком же духе воспитывает своих детей. Они не виноваты, но станут острием ее ненависти. Дело не в национальности, говорю вам. Дело в людях. И только нам решать с какими людьми рядом мы хотим жить и строить сильную, безопасную, процветающую Россию», — заявил Шипилов.

Он также уточнил, почему решил прокомментировать инцидент только сейчас. «Специально не писал сразу, как произошел инцидент, дабы не делать особо резких высказываний и ждал решения со стороны своих коллег правоохранителей. Следственный комитет сообщил, что возбуждено уголовное дело. Спасибо, коллеги, за оперативность», — добавил Шипилов.

Ранее URA.RU сообщало, что на следственный комитет возбудил уголовное дело на Мамедова по статье 282 УК РФ — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признакам национальности». Женщина, резко отреагировала на видео, опубликованное в домовом чате. Сосед по дому разместил видео детей, которые по его заявлению портили лифт и попросил провести с ними беседу. Но сургутянка решила отстоять честь своего ребенка и устроила скандал, в ходе которого угрожала соседу физической расправой и сексуальным насилием. После этого она пообещала сделать нечто подобное со всем русским народом.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам