«Уральские авиалинии» вынудили заплатить персоналу за переработки

14 июля 2022 в 18:15 Размер текста - 17 +

О проблемах персонала «Уральских авиалиний» стало известно еще в мае Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Уральская транспортная прокуратура обязала компанию «Уральские авиалинии» выплатить надбавки бортпроводникам за переработки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, общая сумма компенсации — более восьми миллионов рублей. «Выявлены и пресечены факты увеличения продолжительности полетного времени бортпроводников без учета мнения представителей работников и профсоюзной организации. Приняты меры к обеспечению надлежащих условий труда и отдыха свыше 200 работников, во исполнение требований прокурора авиаперсоналу выплачена надбавка за качество работы», — говорится в сообщении ведомства. В начале недели, 11 июля, telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что уральская транспортная прокуратура внесла представление гендиректору перевозчика Сергею Скуратову, предписав вернуть стимулирующую надбавку пилотам. Эту доплату якобы хотели отменить с июня. Впрочем, официального подтверждения информация не нашла. О проблемах у пилотов и бортпроводников «Уральских авиалиний» URA.RU рассказывало еще в мае. Тогда источники агентства утверждали, что пилоты лишились премиальной части зарплаты, а также компенсаций за обучение или по здоровью, а у бортпроводников из-за сокращения летного времени вдвое снизилась зарплата.

Уральская транспортная прокуратура обязала компанию «Уральские авиалинии» выплатить надбавки бортпроводникам за переработки. Как рассказали в пресс-службе ведомства, общая сумма компенсации — более восьми миллионов рублей. «Выявлены и пресечены факты увеличения продолжительности полетного времени бортпроводников без учета мнения представителей работников и профсоюзной организации. Приняты меры к обеспечению надлежащих условий труда и отдыха свыше 200 работников, во исполнение требований прокурора авиаперсоналу выплачена надбавка за качество работы», — говорится в сообщении ведомства. В начале недели, 11 июля, telegram-канал «Авиаторщина» сообщал, что уральская транспортная прокуратура внесла представление гендиректору перевозчика Сергею Скуратову, предписав вернуть стимулирующую надбавку пилотам. Эту доплату якобы хотели отменить с июня. Впрочем, официального подтверждения информация не нашла. О проблемах у пилотов и бортпроводников «Уральских авиалиний» URA.RU рассказывало еще в мае. Тогда источники агентства утверждали, что пилоты лишились премиальной части зарплаты, а также компенсаций за обучение или по здоровью, а у бортпроводников из-за сокращения летного времени вдвое снизилась зарплата.