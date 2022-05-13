Бортпроводникам «Уральских авиалиний» вдвое урезали зарплату

Зарплата сократилась из-за изменения рабочих часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пилоты самолетов авиакомпании «Уральские авиалинии» лишились премиальной части зарплаты, а также компенсаций за обучение или по здоровью. Также вдвое сократилась зарплата у бортпроводников из-за сокращения летного времени. Об этом URA.RU сообщил источник из менеджмента компании.

«Пилотам, да и не только, надбавки сильно урезали. За качество, опыт и так далее. Компенсации тоже не выплачивают, например, за обучение или по здоровью. За счет этого cрезалась зарплата», — рассказал собеседник в разговоре с корреспондентом агентства.

Кроме того, источник уточнил, что зарплата также сократилась из-за снижения часов налета. «Сейчас количество часов налетов в месяц уменьшилось до 40-50, хотя раньше было 80-90. От этого зависел оклад, соответственно, значительно ниже стала зарплата. У бортпроводников, к примеру, ровно в два раза сократилась», — рассказывает инсайдер.

Однако среди основных решений проблемы с сокращением зарубежных рейсов в менеджменте нашли оплачиваемые отпуска и сокращения количества командировок, уточняет второй источник в компании. Кроме того, пилоты и бортпроводники самолетов «Уральских авиалиний» стали больше отдыхать.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Уральские авиалинии» отправила в простой более 900 сотрудников. Причиной стала глобальная геополитическая обстановка, связанная с перекрытиями воздушных пространств, начиная от закрытия аэропортов на южных направлениях России, заканчивая запретами на перелеты над территориями стран Евросоюза.

Эти ограничения, являющиеся частью санкций Запада, связаны с проведением российскими Вооруженными силами на территории Украины спецоперации по демилитаризации и денацификации страны. Российский президент Владимир Путин заявил, что эти санкции направлены на «отмену России», всех культурных ценностей и традиций.

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