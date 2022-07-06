Хакеры RaHDIt раскрыли данные украинских разведчиков

Российские хакеры сформировали открытую базу данных украинской разведки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Российская хакерская группировка RaHDit опубликовала данные тысячи сотрудников Главного управления разведки (ГУР) военного ведомства Украины. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам самих хакеров, сформировать базу разведывательных данных удалось благодаря изъянам в защите сетей Центрального управления ГУР на острове Рыбальский в Киеве. В числе рассекреченных разведчиков есть представители посольских резидентур в Индии, России, Италии, Турции, Иране, Австрии, Вьетнаме и ЮАР. Кроме того, в списке есть данные кураторов разведки в Польше, Болгарии, Венгрии и Словакии.

Ранее участник группировки RaHDIt заявил, что в результате проведенной в марте кибератаки хакерами было взломано более 700 сайтов украинских государственных органов, передает RT. В это время на территории Украины проводится специальная операция РФ по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.