В пермском интернате детей-инвалидов кормили опасной едой

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Новый детский сад «Вишенка». Челябинск, пищеблок, кухня, детский сад вишенка
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В Осинском детском доме-интернате (Пермский край) еду для детей-инвалидов готовили с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, влекущих угрозу причинения вреда здоровью. Об этом сообщили на портале Пермской краевой прокуратуры.

«Районная прокуратура совместно с представителями Роспотребнадзора проверила ООО „Элиона“ в части соблюдения требований законодательства при организации питания воспитанников ГКУСО ПК „Осинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей“. Были выявлены многочисленные нарушения, влекущие угрозу причинения вреда здоровью детям —инвалидам», — указано в пресс-релизе.

В интернате не соблюдался порядок отбора суточных проб приготовленной пищи, отсутствовала специальная маркировка о концентрации дезинфицирующих растворов, которыми обрабатывают пищеблок. Продукты для приготовления блюд не имели наименований и каких-либо данных о производителе. По итогам проверки прокурор внес директору интерната представление. На данный момент нарушения устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в детской больнице Перми выявили нарушения, опасные для жизни. Теперь прокуратура через суд добивается их устранения.

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В Осинском детском доме-интернате (Пермский край) еду для детей-инвалидов готовили с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, влекущих угрозу причинения вреда здоровью. Об этом сообщили на портале Пермской краевой прокуратуры. «Районная прокуратура совместно с представителями Роспотребнадзора проверила ООО „Элиона“ в части соблюдения требований законодательства при организации питания воспитанников ГКУСО ПК „Осинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей“. Были выявлены многочисленные нарушения, влекущие угрозу причинения вреда здоровью детям —инвалидам», — указано в пресс-релизе. В интернате не соблюдался порядок отбора суточных проб приготовленной пищи, отсутствовала специальная маркировка о концентрации дезинфицирующих растворов, которыми обрабатывают пищеблок. Продукты для приготовления блюд не имели наименований и каких-либо данных о производителе. По итогам проверки прокурор внес директору интерната представление. На данный момент нарушения устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Ранее URA.RU сообщало, что в детской больнице Перми выявили нарушения, опасные для жизни. Теперь прокуратура через суд добивается их устранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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