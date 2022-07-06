В пермском интернате детей-инвалидов кормили опасной едой

Нарушения уже устранили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Осинском детском доме-интернате (Пермский край) еду для детей-инвалидов готовили с нарушениями санитарно-эпидемиологических требований, влекущих угрозу причинения вреда здоровью. Об этом сообщили на портале Пермской краевой прокуратуры.

«Районная прокуратура совместно с представителями Роспотребнадзора проверила ООО „Элиона“ в части соблюдения требований законодательства при организации питания воспитанников ГКУСО ПК „Осинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей“. Были выявлены многочисленные нарушения, влекущие угрозу причинения вреда здоровью детям —инвалидам», — указано в пресс-релизе.

В интернате не соблюдался порядок отбора суточных проб приготовленной пищи, отсутствовала специальная маркировка о концентрации дезинфицирующих растворов, которыми обрабатывают пищеблок. Продукты для приготовления блюд не имели наименований и каких-либо данных о производителе. По итогам проверки прокурор внес директору интерната представление. На данный момент нарушения устранены, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее URA.RU сообщало, что в детской больнице Перми выявили нарушения, опасные для жизни. Теперь прокуратура через суд добивается их устранения.