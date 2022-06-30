В детской больнице Перми выявили нарушения, опасные для жизни

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В больнице нашли более ста нарушений Фото:

В Перми прокуратура выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в детской клинической больнице им. Пичугина. Теперь надзорное ведомство через суд добивается устранения этих нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Свердловского района проверила информацию ГУ МЧС России по Пермскому краю о нарушениях. Установлено, что ранее выявленные нарушения — а их более ста — не устранены. Администрация лечебного учреждения не принимала мер к их устранению», — сообщили в прокуратуре.

В больнице нет разработанной декларации пожарной безопасности, отсутствуют дополнительные эвакуационные выходы, в том числе несоответствие их высоты и ширины. Больница не оснащена автоматической пожарной сигнализацией в помещениях. Так, как руководство больницы не предпринимало никаких мер к устранению угрозы жизни и здоровья людей, прокурор направил исковое заявление в суд с требованием устранить нарушения. Также был направлен иск к краевому министерству здравоохранения с требованием выделить деньги на приведение больницы в нормативное состояние.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрыли проход в заброшенный детский сад. Омбудсмен добивалась этого два года.

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В Перми прокуратура выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в детской клинической больнице им. Пичугина. Теперь надзорное ведомство через суд добивается устранения этих нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Свердловского района проверила информацию ГУ МЧС России по Пермскому краю о нарушениях. Установлено, что ранее выявленные нарушения — а их более ста — не устранены. Администрация лечебного учреждения не принимала мер к их устранению», — сообщили в прокуратуре. В больнице нет разработанной декларации пожарной безопасности, отсутствуют дополнительные эвакуационные выходы, в том числе несоответствие их высоты и ширины. Больница не оснащена автоматической пожарной сигнализацией в помещениях. Так, как руководство больницы не предпринимало никаких мер к устранению угрозы жизни и здоровья людей, прокурор направил исковое заявление в суд с требованием устранить нарушения. Также был направлен иск к краевому министерству здравоохранения с требованием выделить деньги на приведение больницы в нормативное состояние. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрыли проход в заброшенный детский сад. Омбудсмен добивалась этого два года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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