В детской больнице Перми выявили нарушения, опасные для жизни

В больнице нашли более ста нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми прокуратура выявила многочисленные нарушения пожарной безопасности в детской клинической больнице им. Пичугина. Теперь надзорное ведомство через суд добивается устранения этих нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

«Прокуратура Свердловского района проверила информацию ГУ МЧС России по Пермскому краю о нарушениях. Установлено, что ранее выявленные нарушения — а их более ста — не устранены. Администрация лечебного учреждения не принимала мер к их устранению», — сообщили в прокуратуре.

В больнице нет разработанной декларации пожарной безопасности, отсутствуют дополнительные эвакуационные выходы, в том числе несоответствие их высоты и ширины. Больница не оснащена автоматической пожарной сигнализацией в помещениях. Так, как руководство больницы не предпринимало никаких мер к устранению угрозы жизни и здоровья людей, прокурор направил исковое заявление в суд с требованием устранить нарушения. Также был направлен иск к краевому министерству здравоохранения с требованием выделить деньги на приведение больницы в нормативное состояние.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми закрыли проход в заброшенный детский сад. Омбудсмен добивалась этого два года.