В Челябинске запретили ввоз 40 тонн арбузов и 2 тонн помидоров

Партии продуктов пытались провести с нарушениями Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинскую область не разрешили завозить 40 тонн арбузов и 2 тонны помидоров из Казахстана. Продукты пытались провести без соответствующих документов и с неправильной этикеткой, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«40 тонн арбузов казахстанского происхождения ввозились в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Томаты пытались провезти с этикеткой, которая не соответствует единым карантинным фитосанитарным требованиям», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что попытку ввоза пресекли в пункте пропуска «Бугристое». Ввоз подобной продукции является нарушением действующего международного законодательства и законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

Ранее в Челябинскую область завезли 6,5 тонны зараженных продуктов. Среди них были несколько партий нектаринов, слив, персиков, а также острого перца. Продукцию выпустят в продажу после обеззараживания. Перец решили уничтожить.