06 июля 2022

В Челябинске запретили ввоз 40 тонн арбузов и 2 тонн помидоров

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, арбузы, лето, жара
Партии продуктов пытались провести с нарушениями Фото:

В Челябинскую область не разрешили завозить 40 тонн арбузов и 2 тонны помидоров из Казахстана. Продукты пытались провести без соответствующих документов и с неправильной этикеткой, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«40 тонн арбузов казахстанского происхождения ввозились в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Томаты пытались провезти с этикеткой, которая не соответствует единым карантинным фитосанитарным требованиям», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

В ведомстве отметили, что попытку ввоза пресекли в пункте пропуска «Бугристое». Ввоз подобной продукции является нарушением действующего международного законодательства и законодательства Российской Федерации в области карантина растений.

Ранее в Челябинскую область завезли 6,5 тонны зараженных продуктов. Среди них были несколько партий нектаринов, слив, персиков, а также острого перца. Продукцию выпустят в продажу после обеззараживания. Перец решили уничтожить.

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В Челябинскую область не разрешили завозить 40 тонн арбузов и 2 тонны помидоров из Казахстана. Продукты пытались провести без соответствующих документов и с неправильной этикеткой, сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «40 тонн арбузов казахстанского происхождения ввозились в сопровождении недействительных фитосанитарных сертификатов. Томаты пытались провезти с этикеткой, которая не соответствует единым карантинным фитосанитарным требованиям», — сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора. В ведомстве отметили, что попытку ввоза пресекли в пункте пропуска «Бугристое». Ввоз подобной продукции является нарушением действующего международного законодательства и законодательства Российской Федерации в области карантина растений. Ранее в Челябинскую область завезли 6,5 тонны зараженных продуктов. Среди них были несколько партий нектаринов, слив, персиков, а также острого перца. Продукцию выпустят в продажу после обеззараживания. Перец решили уничтожить.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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